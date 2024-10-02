Новый Серкан Болат появится в сериале «Постучись в мою дверь»

Фото: © кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Создатели сериала «Постучись в мою дверь в Москве» сообщили, что во втором сезоне проекта исполнителя главной роли заменят на другого актера.

В российской адаптации турецкого сериала главную роль исполнял Никита Волков. Но во втором сезоне героя Серкана Болата исполнит другой актер.

«Никита большой актер, у него много проектов и плотный график съемок. Несмотря на это, мы продолжим съемки сериала, но с другим актером в роли Сергея Градского, который еще успеет полюбиться нашим зрителям», — цитирует «Бюллетень кинопрокатчика» пресс-службу ТНТ.

Кто именно станет новым Серканом Болатом, не сообщается.