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Новый Серкан Болат появится в сериале «Постучись в мою дверь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Создатели сериала «Постучись в мою дверь в Москве» сообщили, что во втором сезоне проекта исполнителя главной роли заменят на другого актера.

В российской адаптации турецкого сериала главную роль исполнял Никита Волков. Но во втором сезоне героя Серкана Болата исполнит другой актер.

«Никита большой актер, у него много проектов и плотный график съемок. Несмотря на это, мы продолжим съемки сериала, но с другим актером в роли Сергея Градского, который еще успеет полюбиться нашим зрителям», — цитирует «Бюллетень кинопрокатчика» пресс-службу ТНТ.

Кто именно станет новым Серканом Болатом, не сообщается.

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