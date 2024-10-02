Обнаженная девушка в Барнауле разукрасила танк

Жительница Барнаула распылила краску на танк, установленный на площади Победы, и стала фигуранткой уголовного дела. Девушка в момент инцидента была обнажена.

Ночью 28 сентября 24-летняя девушка разукрасила танк Т-34 на площади Победы. Объект является памятником лучшему танку Великой Отечественной войны. Нарушительницу на месте задержали правоохранители, сообщило СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Судя по видео, размещенному в местных пабликах, девушка была обнаженной.

Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны).

Девушке грозит до пяти лет лишения свободы. Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.