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Обнаженная девушка в Барнауле разукрасила танк

Источник:
Sibnet.ru
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Танк Т-34 на площади Победы в Барнауле
Фото: © администрация Барнаула

Жительница Барнаула распылила краску на танк, установленный на площади Победы, и стала фигуранткой уголовного дела. Девушка в момент инцидента была обнажена.

Ночью 28 сентября 24-летняя девушка разукрасила танк Т-34 на площади Победы. Объект является памятником лучшему танку Великой Отечественной войны. Нарушительницу на месте задержали правоохранители, сообщило СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Судя по видео, размещенному в местных пабликах, девушка была обнаженной.

Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны).

Девушке грозит до пяти лет лишения свободы. Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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ЧП #Криминал #Алтайский край
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Топ комментариев

Root_in

дык последние семерки были инжекторные, причем тут карбюратор?

Asd10

Подсказчику - чупа-чупс. Вы, подначальницы, однообразные как яйца. Даже на правое и левое не отличаетесь...

Asd10

На манеже всё те же. Какое решение каждый член будет принимать сам? К примеру Литва что то там примет....

Asd10

У начальницы нахватался ЦСВэшных блох? 😄Как то по фик что там тебя раздражает. О забор почешись.