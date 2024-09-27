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Очень смешные животные. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Объявлены финалисты конкурса смешных фотографий животных Nikon Comedy Wildlife Awards 2024. Sibnet.ru показывает часть из них.

В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок: почти 9 тысяч снимков от фотографов из 98 стран. В финал Comedy Wildlife Awards вышли 40 снимков и четыре коллажа.

«Эти фото показывают, какой смешной и очаровательной бывает дикая природа. Но они также подчеркивают важность ее сохранения так, что это находит отклик у людей всех возрастов и любого социального положения», — сказал генеральный директор по маркетингу Nikon в Европе Стефан Майер.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 23:03) Главное не идти на поводу у Кремля тут. А не Украина.Вопрос...