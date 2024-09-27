Очень смешные животные. ФОТО

Объявлены финалисты конкурса смешных фотографий животных Nikon Comedy Wildlife Awards 2024. Sibnet.ru показывает часть из них.

В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок: почти 9 тысяч снимков от фотографов из 98 стран. В финал Comedy Wildlife Awards вышли 40 снимков и четыре коллажа.

«Эти фото показывают, какой смешной и очаровательной бывает дикая природа. Но они также подчеркивают важность ее сохранения так, что это находит отклик у людей всех возрастов и любого социального положения», — сказал генеральный директор по маркетингу Nikon в Европе Стефан Майер.