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Сообщение о пьяных водителях на Алтае оценили в 5 тыс. рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Граждане, проинформировавшие о пьяных водителях в Республике Алтай, получат 5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Положение о размере, основании и порядке выплаты денежного вознаграждения за сообщение в полицию о нетрезвом водителе утвердили на заседании правительства республики. Таким правом могут воспользоваться граждане старше 16 лет.

«Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей за сообщение о нетрезвых водителях поможет повысить безопасность на дорогах», — отметил глава региона Андрей Турчак.

Нетрезвые водители — основные виновники ДТП в республике, повлекших за собой гибель людей. За полгода с их участием произошло 143 аварий, привел статистику председатель комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Юрий Леонтьев.

Аналогичные меры с июля этого года действуют в Туве. Там размер выплаты составил 2,5 тысячи рублей.

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Авто #Автоправо #Местная власть #Республика Алтай
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