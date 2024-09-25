Сообщение о пьяных водителях на Алтае оценили в 5 тыс. рублей

Граждане, проинформировавшие о пьяных водителях в Республике Алтай, получат 5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Положение о размере, основании и порядке выплаты денежного вознаграждения за сообщение в полицию о нетрезвом водителе утвердили на заседании правительства республики. Таким правом могут воспользоваться граждане старше 16 лет.

«Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей за сообщение о нетрезвых водителях поможет повысить безопасность на дорогах», — отметил глава региона Андрей Турчак.

Нетрезвые водители — основные виновники ДТП в республике, повлекших за собой гибель людей. За полгода с их участием произошло 143 аварий, привел статистику председатель комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Юрий Леонтьев.

Аналогичные меры с июля этого года действуют в Туве. Там размер выплаты составил 2,5 тысячи рублей.