Депутат Госдумы рассказал о «непотребном состоянии» дорог в Забайкалье

Депутат Госдумы Андрей Гурулев («Единая Россия») высказался о состоянии региональных дорог в Забайкальском крае, назвав его «непотребным».

Гурулев в телеграм-канале опубликовал видео с автомобилем, который сломал подвеску на дороге Мациевская — Краснокаменск. Также депутат показал волны на асфальте и огромные ямы.

«Вот так вот делают дороги. Подвеску вырвал. <…> Дорога вся в ямах таких, что невозможно проехать. На многих этих препятствиях даже знаки не стоят», — рассказал Гурулев.

Позже в «кружочке» депутат уточнил, что в ДТП попал не он, а ехавшая впереди машина.

«К сожалению, вся эта региональная дорога Мациевская — Краснокаменск, особенно первые 15 км от Забайкальска, в непотребном состоянии. Про это уже тысячу раз говорили, но делать никто ничего не хочет», — отметил Гурулев.