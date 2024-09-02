Путин посоветовал мальчику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла

Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла, назвав его опасным видом транспорта.

Путин в понедельник провел отрытый урок «Разговоры о важном» в кызыльской школе №20. Один из учеников рассказал, что увлекается мототехникой, пытается сам собирать аппараты, а его мечта — накопить на мотоцикл самому.

«Мотоцикл — опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше. Спокойнее будет и маме, и папе», — сказал Путин.

Мальчик рассказал, что уже пробовал ездить на квадроцикле. «И квадроцикл опасный. Не езди на квадроцикле. Он переворачивается постоянно. Неустойчивый транспорт. Так, где-то по пересеченной местности тихонечко можно. Гонять не нужно на нем», — призвал Путин.

Глава государства поинтересовался, как школьник собирается копить на будущую покупку. Тот ответил, что планирует сдавать металлолом.

«Да, хорошая, правильная мысль. Можно. Точно, (надо) постепенно. А потом папа поможет тебе. Немножко подбросит за хорошую учебу», — предположил президент.