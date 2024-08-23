Штрафы с камер фотовидеофиксации, наложенные на водителей в зонах атаки Вооруженных сил Украины с 6 августа, могут быть отменены, следует из ответа главы МВД Владимира Колокольцева Национальному автомобильному союзу (НАС).

НАС предложил отменить все административные штрафы за нарушение ПДД в Белгородской, Брянской и Курской областях. Водители «вынуждены нарушать правила дорожного движения, уезжать от угрозы на максимальной скорости, чтобы спасти людей», говорилось в письме.

МВД согласно отменить штрафы, если правонарушение незначительное, приводит «Газета.Ru» ответ Колокольцева.

«В КоАП предусматривается возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения», — говорится в документе.

Малозначительными не могут быть признаны правонарушения, предусмотренные статьями КоАП 12.8 (управление ТС в нетрезвом состоянии), 12.26 (отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения).