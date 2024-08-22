НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Глава Алтая попросил Бастрыкина разобраться в гибели юной спортсменки

Источник:
Sibnet.ru
289 1

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу юной спортсменки из Горно-Алтайска, которая добровольно ушла из жизни, сообщил пресс-секретарь Турчака Михаил Максимов.

Руководитель региона назвал случившееся «большой трагедией» и отметил, что в этой истории могут быть признаки национального фактора: в предсмертной записке девушки ссылка на это есть.

«Направил запрос председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В этой трагической истории нужно самым серьезным образом разобраться. Горный Алтай и наша страна — большая семья, в которой не должно быть места разногласиям на национальной почве», — отметил Турчак.

Новосибирская региональная федерация самбо сообщила о трагическом уходе из жизни 17-летней спортсменки, которая приехала в Новосибирск из Республики Алтай.

В телеграм-канале девушки был опубликован пост, похожий на предсмертную записку. «Я не была хорошим человеком, но и плохим не была, я не понимаю, в чем моя вина? В том, что я родилась с узкими глазами или в том, что я темного цвета кожи? Я никогда не стыдилась своей национальности, до тех пор, пока некоторые люди не стали превращать это в шутку», — сказано в сообщении.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Генштаб Ирана назвал ложью данные о гибели президента из‑за перегруза
Взрыв обрушил перекрытия в жилом доме в Пермском крае
Собянин заявил об отражении одной из самых масштабных атак дронов
Катание на самокате с ванной в Красноярке заинтересовало полицию
смотреть все
ЧП #Происшествия #Республика Алтай #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Скрытые шпионские функции нашли в Android-смартфонах
Путин назначил племянницу статс‑секретарем Минобороны
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

corrector

Ну так Москву защищают получше нефтебаз в Ростовской области..

Asd10

А за что благодарить то? За создание письменности, государственности, за приобщение к цивилизации, за...

WIDESCREEN

Называли бы уж все своими именами,бедные становятся беднее богатые становятся богаче

WIDESCREEN

Для начала надо отрезать пути снабжения ВСУ.А так хоть завыдавливайся