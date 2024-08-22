Глава Алтая попросил Бастрыкина разобраться в гибели юной спортсменки

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу юной спортсменки из Горно-Алтайска, которая добровольно ушла из жизни, сообщил пресс-секретарь Турчака Михаил Максимов.

Руководитель региона назвал случившееся «большой трагедией» и отметил, что в этой истории могут быть признаки национального фактора: в предсмертной записке девушки ссылка на это есть.

«Направил запрос председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В этой трагической истории нужно самым серьезным образом разобраться. Горный Алтай и наша страна — большая семья, в которой не должно быть места разногласиям на национальной почве», — отметил Турчак.

Новосибирская региональная федерация самбо сообщила о трагическом уходе из жизни 17-летней спортсменки, которая приехала в Новосибирск из Республики Алтай.

В телеграм-канале девушки был опубликован пост, похожий на предсмертную записку. «Я не была хорошим человеком, но и плохим не была, я не понимаю, в чем моя вина? В том, что я родилась с узкими глазами или в том, что я темного цвета кожи? Я никогда не стыдилась своей национальности, до тех пор, пока некоторые люди не стали превращать это в шутку», — сказано в сообщении.