Фильм дня: «Двое в городе»

Криминальная драма «Двое в городе» — одна из визитных карточек актера Алена Делона. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов скончался 18 августа в возрасте 88 лет.

За кинокарьеру Делон снялся почти в сотне фильмов и сериалов. Пик популярности пришелся на 1960-80 годы. А криминальная драма «Двое в городе» вышла в 1979 году и стала одной из самых популярных и рейтинговых работ с его участием.

Сюжет фильма «Двое в городе»

Главный герой — Джино Страблиджи (Ален Делон) когда-то грабил банки и инкассации, после чего был арестован и осужден на двенадцать лет, но досрочно освободился из тюрьмы благодаря заботе своего друга, тюремного воспитателя Жермена Казнева (Жан Габен), отсидев десять лет.

Полный желания начать новую жизнь, он работает в типографии одной газеты, зарабатывает очень прилично и надеется, что жизнь вознаградит его за все пережитое, но его жена Софи (актриса Илария Оккини) погибает в автокатастрофе, бывшие дружки из местной банды непрерывно преследуют.

И тут, в довершение всех бед, он случайно сталкивается с инспектором Гуатро (Мишель Буке), некогда арестовавшим его, жизнь героя превращается в ад.

Отзывы и рейтинг

Фильм «Двое в городе стал частью общественной кампании за запрет во Франции смертной казни. Эта кампания прошла по всей стране в 1970-х. Смертную казнь во Франции отменили в 1981 году.

Фильм за полвека получил приличный рейтинг восемь звезд на «Кинопоиске» и IMDb: 7.30.

Несмотря на год выхода фильма, зрители смотрят и пересматривают фильм «Двое в городе» и не скупятся на похвалу картины с Делоном. Отмечается хорошая актерская атмосфера, атмосфера того времени, сценарий и сюжет всей истории.