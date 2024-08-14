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Убегавшие от медведя на Байкале туристы сорвались со скалы

Источник:
Sibnet.ru
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Турист погиб на побережье Байкала, спасаясь от медведя, еще один пострадал при падении со скалы, сообщило СУ СК РФ по Республике Бурятия.

Двое мужчин отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь.

Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой будет проведен детальный осмотр, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ЧП #Происшествия #Бурятия
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