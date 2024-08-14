Убегавшие от медведя на Байкале туристы сорвались со скалы

Турист погиб на побережье Байкала, спасаясь от медведя, еще один пострадал при падении со скалы, сообщило СУ СК РФ по Республике Бурятия.

Двое мужчин отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь.

Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой будет проведен детальный осмотр, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.