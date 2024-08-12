Полиция Алтая заинтересовалась туристками-вандалами из Новосибирска

Полиция Алтая проверяет новосибирских туристок, оставивших надписи на скалах в Чемальском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

На выходных в соцсетях распространилось видео, где девушке, оставившей свою фамилию на скалах, объясняют, что этого нельзя делать, просьбу стереть надпись она игнорирует. А позже эта туристка и ее подруга записывают несколько видео, где оскорбляют сделавших им замечания, и заявляют, что не было таблички, запрещающей рисовать на скалах.

По данным полиции, личности нарушителей установлены. Рассматривается вопрос об их привлечении к административной ответственности.

За «несанкционированное нанесение надписей, рисунков, на зданиях, сооружениях, природных, исторических и археологических памятниках, в том числе на скалах» положен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.