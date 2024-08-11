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Новосибирские туристки испортили скалу на Алтае и удивились реакции

Источник:
Sibnet.ru
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Туристки из Новосибирска нанесли надписи на одну из скал в Чемальском районе Республики Алтай — позже они заявили, что не видят в этом ничего такого, тем более рядом не было таблички с предупреждающей надписью.

В соцсетях разошлось видео, в котором проезжающие мимо люди сделали девушкам, написавшим граффити на скале, замечание, и объясняли, что так нельзя делать.

«Вы лучше все смойте, и мы сообщать в правоохранительные органы не будем», — попросил снимающий. Его слова игнорируют.

«Мы были в Горном на Чемале и ехали обратно. Я смотрю — на горе всякие надписи, какие хочешь. Пишу свою фамилию, тут останавливаются два человека и начинают орать: как вы так можете, здесь нельзя писать», — заявила одна из девушек в соцсетях.

Надпись от новосибирской туристки в Чемальском районе Республики Алтай
Фото: © кадр из видео группы « Чуйский тракт»| Алтай| Путешествие| Отзывы» «ВКонтакте»

Она и ее подруга, рассказывая об этой ситуации, указали на то, что скала уже была исписана, а рядом не было никакой таблички с запрещающими словами. Обе не увидели в своих действиях ничего страшного.

Статья 3 Закона Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» предусматривает наказание за несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях, природных, исторических и археологических памятниках, скалах, придорожных камнях.

Размер административного штрафа для граждан составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

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ЧП #Происшествия #Туризм #Новосибирск #Республика Алтай
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