Мотоциклист из Новосибирска погиб на Алтае

Смертельное ДТП произошло на трассе вблизи села Чибит в Горном Алтае, погиб мотоциклист из Новосибирска, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

57-летний житель Новосибирска, управляя мотоциклом Honda VRV 1200F, попытался обогнать автомобиль марки Subaru Levorq, но допустил столкновение. Иномаркой управлял 26-летний житель Новосибирской области, отмечается в сообщении.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался от полученных травм на месте происшествия. Водитель автомобиля Subaru Levorq и его 26-летний пассажир обратились за медицинской помощью в Акташскую районную больницу, госпитализация им не потребовалась.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.