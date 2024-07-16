Рузиль Минекаев сыграет в экранизации «Руслан и Людмила»

Кинокомпания «Марс Медиа» объявила имена исполнителей главных ролей в грядущем фэнтези «Руслан и Людмила».

Роль Руслана досталась актеру Рузилю Минекаеву («Слово пацана. Кровь на асфальте»), а Людмилу сыграет Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»). Режиссером картины выступит Егор Чичканов («И снова здравствуйте!»).

Основной блок съемок новой версии произведения Александра Пушкина начнется весной 2025 года, а кинотеатральный релиз запланирован на 2027 год, сообщается в телеграм-канале «Марс Медиа».

Сюжет

По сюжету, молодой витязь Руслан встает на защиту Людмилы и портит планы ее отца, князя Владимира, отдать дочь замуж за одного из достойных молодцев – Рагдая, Ратмира или Фарлафа.

Фото: © телеграм-канал «Марс Медиа»

Людмила влюбляется в Руслана, он тоже очарован красавицей, но их счастью не бывать: Владимир против, а потом Людмилу и вовсе похищает завистливый колдун Черномор, жаждущий отомстить князю за былые обиды.

Теперь Руслану и трем витязям-соперникам предстоит преодолеть нелегкий путь до замка колдуна, раздобыть меч-кладенец, который охраняет голова богатыря Святогора, и бросить вызов коварному Черномору, чтобы освободить красавицу Людмилу.