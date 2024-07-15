Российская комедия с блогерами превзошла «Головоломку 2»

Российская комедия «Не одна дома» с юным блогером Миланой Хаметовой и Давидом Манукяном стартовала в прокате со второй строчки в топе самых кассовых фильмов.

Фильм «Не одна дома» рассказывает о пятикласснице, оставшейся дома одной, когда родители уехали в командировку. Присмотреть за школьницей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Но у няни есть коварный план, а девочке придется с ней разобраться.

Комедия «Не одна дома» за первый уикенд проката собрала 43,7 миллиона рублей в странах СНГ. По сборам она обогнала «Головоломку 2» (24,8 миллиона), которую показывают в странах СНГ без учета России и Белоруссии. Но на первой строчке топа кассовых фильмов остается мультфильм «Гадкий я 4» (тоже не показывают в России и Белоруссии) с кассой в 53,8 миллиона рублей.

Также в топ-5 лидеров по кассовым сборам вошли две новинки: «Большое путешествие: Вокруг света» (20,8 миллиона) и «Астрал: Ночной кошмар» (19 миллионов).