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Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению YouTube

Источник:
ТАСС
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Российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, все возможные проблемы связаны с устареванием оборудования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, планов таких не было», — приводит РБК слова Пескова, сказанные в ответ на вопрос, есть ли планы ограничить доступ к сервису. «Но мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — подчеркнул он.

По его словам, сам видеохостинг занял такую позицию в отношении рынка России. «Компания сама избрала этот путь. Мы можем сожалеть только в этой связи. Но, конечно же, уход с этого рынка имеет свои технологические последствия. В плане той ситуации, что возникла», — отметил он.

Ранее сегодня «Ростелеком» сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого для функционирования YouTube.

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Политика #Россия #Интернет
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