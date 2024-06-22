Звезды Голливуда и другие знаменитости в деревне. ФОТО

Голливудские актеры собрали урожай, пожарили шашлыки и искупались в речке в типичной российской деревне — как это могло быть, показала нейросеть.

Изображения опубликовал телеграм-канал «Сделано в России». Леонардо Ди Каприо жарит шашлык, Том Харди собирает помидоры, а Тимоти Шаламе занырнул в речку, но, видимо, плавать он не умеет, поэтому взял для подстраховки автомобильную шину.

Помимо актеров, в деревню приехали экс-футболист Дэвид Бекхэм и бизнесмен Павел Дуров. Первый по привычке взялся гонять мяч, а второй и деревне нашел, как принять ледяную ванну.

Голливудские звезды в образе простых трудяг