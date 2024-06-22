НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Звезды Голливуда и другие знаменитости в деревне. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
275 1

Голливудские актеры собрали урожай, пожарили шашлыки и искупались в речке в типичной российской деревне — как это могло быть, показала нейросеть.

Изображения опубликовал телеграм-канал «Сделано в России». Леонардо Ди Каприо жарит шашлык, Том Харди собирает помидоры, а Тимоти Шаламе занырнул в речку, но, видимо, плавать он не умеет, поэтому взял для подстраховки автомобильную шину.

Помимо актеров, в деревню приехали экс-футболист Дэвид Бекхэм и бизнесмен Павел Дуров. Первый по привычке взялся гонять мяч, а второй и деревне нашел, как принять ледяную ванну.

Голливудские звезды в образе простых трудяг

Еще по теме
Фильм дня: «Крамер против Крамера»
Сериал «Ландыши» пополнит коллекцию оригинальных проектов Wink
Чулпан Хаматову уволили из театра в Латвии
Начались съемки продолжения сериала «Плакса»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Соцсети #Фотолента
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стал известен победитель «Новой битвы экстрасенсов»
Врач назвал возраст, в котором надо завязывать с алкоголем
Стало известно число вернувшихся с СВО бойцов с ПТСР
Западные СМИ раскрыли ошибку Зеленского на саммите в Швейцарии
Обсуждение (1)
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Самое обсуждаемое
54
Япония ввела новый пакет санкций против России
44
Путин допустил поставки российского оружия в КНДР
41
Замглавы МИД РФ заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
24
Россия впервые применила в зоне СВО трехтонные бомбы с УМПК
22
Госдума защитила несмышленых детей от вреда энергетиков