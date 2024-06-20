Арест Тимберлейка поднял в чартах трек «Criminal» Бритни Спирс

Трек «Criminal» («Преступник») Бритни Спирс, вышедший в 2011 году, поднялся в чартах после ареста Джастина Тимберлейка.

Тимберлейка арестовали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Певец сел за руль авто после ужина с друзьями.

Спирс и Тимберлейк были парой. Когда певице было 19 лет, она забеременела от музыканта, но под его давлением сделала аборт. Эту историю артистка описала в мемуарах, после чего ее поклонники возненавидели Тимберлейка.

Когда стало известно об аресте певца, фанаты Спирс начали писать я соцсетях язвительные посты в его адрес. Кроме этого, трек Бритни «Criminal» вошел в десятку лучших на iTunes Brazil.