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Арест Тимберлейка поднял в чартах трек «Criminal» Бритни Спирс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа Бритни Спирс «Преступник»

Трек «Criminal» («Преступник») Бритни Спирс, вышедший в 2011 году, поднялся в чартах после ареста Джастина Тимберлейка.

Тимберлейка арестовали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Певец сел за руль авто после ужина с друзьями.

Спирс и Тимберлейк были парой. Когда певице было 19 лет, она забеременела от музыканта, но под его давлением сделала аборт. Эту историю артистка описала в мемуарах, после чего ее поклонники возненавидели Тимберлейка.

Когда стало известно об аресте певца, фанаты Спирс начали писать я соцсетях язвительные посты в его адрес. Кроме этого, трек Бритни «Criminal» вошел в десятку лучших на iTunes Brazil.

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