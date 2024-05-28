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Ученые оценили запасы газа для «Силы Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
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Запасов природного газа для трубопровода «Сила Сибири» хватит до конца XXI века, сообщил Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН.

Основные источники сырья — Чаяндинское (Якутия) и Ковыткинское (Иркутская область) месторождения. Ресурсный потенциал первого оценивается в 1,04 триллиона кубометров газа, второго — в 1,65 триллиона.

Ожидается, что к 2051 году выработанность запасов Чаяндинского месторождения составит 63,5%, а Ковыктинского — 43,7%. К этому времени на первом планируют добыть 721,2 миллиарда кубометров, на втором — 665,1 миллиарда.

В дальнейшем в «Газпроме» намерены подключить к «Силе Сибири» Тас-Юряхское и Верхневилючанское месторождения.

Полный маршрут «Силы Сибири» проходит по территории пяти субъектов Российской Федерации – Иркутской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края. Главным получателем газа по «Силе Сибири» сейчас является Китай, но в перспективе газопровод может стать основой газификации южных и юго-западных районов Республики Саха (Якутия) и других регионов Дальнего Востока.

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Экономика #Недра и ТЭК #Иркутск #Наука
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