Кологривый решил снова хулиганить

Актер Никита Кологривый анонсировал новый фильм «Кореша», где он сыграл «лихого парня с района».

«Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино. А как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро, потому что на большие экраны выходит фильм под названием "Кореша", где я исполнил одну из главных ролей – персонажа по имени Макс», — цитирует актера «Бюллетень кинопрокатчика».

Кологривый в очередной раз покаялся, вспомнив о своей выходке в Новосибирске, и попросил поклонников не повторять его ошибок.

Премьера фильма «Кореша» запланирована на 18 июля. Фильм стал спин-оффом сериала «Макс и Гусь». По сюжету, Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу. Он попадает в подчинение к Михалычу, который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком.