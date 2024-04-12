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Глава Кузбасса указал на негативное влияние цен на уголь на регионы

Источник:
Sibnet.ru
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Непростая обстановка, складывающаяся в угольной отрасли, негативно влияет на добывающие это сырье регионы, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на заседании Госсовета по направлению «Энергетика».

«Снижение мировых цен на уголь, ограничение его вывоза железнодорожным транспортом, изменения в таможенном регулировании оказывают негативное влияние на бюджеты угледобывающих регионов», — приводит слова Цивилева пресс-служба администрации президента РФ.

По словам Цивилева, «угольные компании столкнулись с ограничением объемов отгрузки угля, в том числе из-за недостаточной провозной способности железных дорог в условиях введения санкций недружественными странами и перенаправления грузопотоков на Восток».

Одновременно увеличились затраты на добычу и экспорт угля — на оборудование, тарифы РЖД, аренду вагонов, перевалку в портах, фрахт и страховку судов, расходы по кредитным процентам из-за роста ключевой ставки.

Для снижения негативных последствий Цивилев предложил комплекс мер. Их поддержали другие участники совещания: министр энергетики России Сергей Мочальников и представители угледобывающих регионов — главы Хакасии и Тувы Валентин Коновалов и Владислав Ховалыг. О том, что это за меры, не сообщается.

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Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс
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