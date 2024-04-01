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Победитель «Битвы экстрасенсов» Максим Левин пришел на новый сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из проекта «Новая битва экстрасенсов»

Экстрасенс Максим Левин стал новым участником «Новой битвы экстрасенсов», он уже побеждал в 22-м сезоне проекта.

После отборочных испытаний в «Битву» ведущий проекта сказал, что состав участников пополнится знакомым экстрасенсом. Им стал Максим Левин, который признался, что хотел бы поучаствовать в «Битве сильнейших», но у него были проблемы с законом.

Левин отбывал наказание за мошенничество в колонии общего режима три года. Экстрасенс сказал, что за это время многое переосмыслил и готов снова доказывать свои магические способности на экране.

По итогам испытания Левин стал лучшим экстрасенсом, другие участники «Битвы» возмутились, что он, будучи уже известным персонажем, соревнуется с новичками.

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scorpion2777

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