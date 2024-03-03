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Пугачева пообещала поклонникам выпустить новые песни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @alla_orfey

Певица Алла Пугачева прокомментировала информацию об альбоме, которую узнала недавно, но пообещала поклонникам новые песни.

«Я последняя узнала, скорее всего о том, что вышел альбом P.S. Мне приятно, спасибо большое (смеется). Хороший подарок к юбилею. Ну а я могу подарить к юбилею новые песни. Ждите мои дорогие поклонник, только ради вас», — сказала Пугачева на видео в соцсети.

Ранее в Сети появился новый альбом P.S. В него вошли 20 песен, в числе которых хиты прошлых лет «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет». Как оказалось, сама Примадонна никакого отношения к сборнику не имеет.

Последний сольный альбом Алла Пугачева выпускала в 2008 году. Последний раз с новыми песнями она выступала на юбилейном сольном концерте «P.S.» в 2019 году.

В 2024 году Алле Пугачевой исполнится 75 лет. Она родилась 15 апреля 1949 года.

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