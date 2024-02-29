Русский фильм «Аквариум» об идеальном будущем вышел в прокат

Российская драма «Аквариум» о неидеальном человеке в идеальном мире вышла в широкий прокат в четверг, 29 февраля.

По сюжету, в недалеком будущем образцовый герой совершает поступок, который грозит разрушить его жизнь. Став изгоем, он должен сделать решающий выбор между двумя женщинами. Между семьей и давно утраченной любовью. Между привычным благополучием — и неизвестным, опасным будущим.

Главные роли в фильме исполнили Алексей Филимонов, Дарья Урсуляк, Никита Еленев, Алексей Кравченко, Анна Котова, Марина Ворожищева.

Также среди российских новинок, которые покажет в кинотеатрах с 29 февраля, документальный фильм «В арктику» и комедия «Он+она» с Павлом Деревянко и Сергеем Буруновым в главных ролях.