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Русский фильм «Аквариум» об идеальном будущем вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Российская драма «Аквариум» о неидеальном человеке в идеальном мире вышла в широкий прокат в четверг, 29 февраля.

По сюжету, в недалеком будущем образцовый герой совершает поступок, который грозит разрушить его жизнь. Став изгоем, он должен сделать решающий выбор между двумя женщинами. Между семьей и давно утраченной любовью. Между привычным благополучием — и неизвестным, опасным будущим.

Главные роли в фильме исполнили Алексей Филимонов, Дарья Урсуляк, Никита Еленев, Алексей Кравченко, Анна Котова, Марина Ворожищева.

Также среди российских новинок, которые покажет в кинотеатрах с 29 февраля, документальный фильм «В арктику» и комедия «Он+она» с Павлом Деревянко и Сергеем Буруновым в главных ролях.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ты тут срач разводишь потому что работу найти не можешь ?

Killer X

Не думаю что Карлсон платил Путину за интервью, как этого потребовал Борис Джонсон например.

snoo

бееедненький, скучаешь по любимому галкину?

GammiPluh

Через некоторое время все за Днепром станет для Украины стратегически незначимым