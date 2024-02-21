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Вышел трейлер документального сериала про Романа Костомарова

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер документального сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды» появился в Сети, премьера проекта запланирована на 9 марта в видеосервисе Wink.

Сериал «Роман Костомаров: рожденный дважды» расскажет о борьбе легендарного спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь, и о его возвращении к полноценной жизни благодаря поддержке семьи, близких и помощи высокопрофессиональных врачей.

Сериал строится на интервью с самим Романом Костомаровым, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами.

Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни спортсмена, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.

Режиссером проекта стал Михаил Щедринский («Капитан Правда», «Грач»), сценарий написала Юлия Лемарк («Родные люди», «Саша и Питер», «Ректор»). В сериале снялись Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Навка, Илья Авербух, Александр Жулин, Максим Ставиский, Елена Вайцеховская, Денис Проценко.

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