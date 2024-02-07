РЖД запретят высадку животных без хозяина из электричек

РЖД распространит запрет на высадку животных без хозяина из поездов на электрички, сообщил заявил заместитель гендиректора компании Иван Колесников.

«Правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки», — сказал он в ходе заседания рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными в различных видах транспорта.

При этом Колесников отметил, что это потребует проведения корпоративных процедур, так как в большей части пригородных компаний, занимающихся перевозками, акционерами являются и российские субъекты.

Ранее был изменен порядок действий при обнаружении в поездах дальнего следования животных без владельцев. Работники поездной бригады будут принимать все необходимые меры, чтобы найти владельцев.

Если их не обнаружат, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала для дальнейшей передачи зоозащитникам.

Решения по совершенствованию правил, связанных с перевозкой животных, были приняты в связи с инцидентом с выброшенным из поезда котом в Кирове, который впоследствии погиб.