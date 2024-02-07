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РЖД запретят высадку животных без хозяина из электричек

Источник:
ТАСС
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РЖД распространит запрет на высадку животных без хозяина из поездов на электрички, сообщил заявил заместитель гендиректора компании Иван Колесников.

«Правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки», — сказал он в ходе заседания рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными в различных видах транспорта.

При этом Колесников отметил, что это потребует проведения корпоративных процедур, так как в большей части пригородных компаний, занимающихся перевозками, акционерами являются и российские субъекты.

Ранее был изменен порядок действий при обнаружении в поездах дальнего следования животных без владельцев. Работники поездной бригады будут принимать все необходимые меры, чтобы найти владельцев.

Если их не обнаружат, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала для дальнейшей передачи зоозащитникам.

Решения по совершенствованию правил, связанных с перевозкой животных, были приняты в связи с инцидентом с выброшенным из поезда котом в Кирове, который впоследствии погиб.

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