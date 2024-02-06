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Орбакайте оказалась нежелательным артистом и лишилась концертов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Кристины Орбакайте

Концерты Кристины Орбакайте по Сибири отменили, в некоторых городах отмену связали с негативным отношением к певице «граждан и общественных организаций».

Волна отмен началась с Бурятии. В январе министерство спорта и молодежной политики Бурятии сообщило об отмене концерта Орбакайте, который должен был пройти 13 марта в Улан-Удэ.

«Она (Орбакайте) не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится»,— говорилось в сообщении. Также уточнялось, что концерт отменен «с учетом мнения граждан и общественных организаций».

Следом отменили концерт в Иркутске и Красноярске, не объясняя причин. А потом из афиши пропал концерт в Новосибирске.

На момент публикации на «Яндекс Афише» из актуальных концертов остались только в Москве (5 марта) и в Санкт-Петербурге (3 марта).

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Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...