Орбакайте оказалась нежелательным артистом и лишилась концертов

Концерты Кристины Орбакайте по Сибири отменили, в некоторых городах отмену связали с негативным отношением к певице «граждан и общественных организаций».

Волна отмен началась с Бурятии. В январе министерство спорта и молодежной политики Бурятии сообщило об отмене концерта Орбакайте, который должен был пройти 13 марта в Улан-Удэ.

«Она (Орбакайте) не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится»,— говорилось в сообщении. Также уточнялось, что концерт отменен «с учетом мнения граждан и общественных организаций».

Следом отменили концерт в Иркутске и Красноярске, не объясняя причин. А потом из афиши пропал концерт в Новосибирске.

На момент публикации на «Яндекс Афише» из актуальных концертов остались только в Москве (5 марта) и в Санкт-Петербурге (3 марта).