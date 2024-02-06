Концерт Zivert перенесли в Красноярске из‑за недостатков площадки

Концерт певицы Zivert в Красноярске должен был состояться на «Платинум Арене» 23 февраля, но из-за недостатков площадки мероприятие перенесли на четыре месяца и в другое место, сообщила артистка в телеграм-канале.

«Мой концерт в Красноярске, который должен был состояться 23 февраля в Платинум Арене, переносится на 15 июня на площадку ДС имени Ярыгина», — говорится в сообщении.

Певица отметила, что причиной переноса стали строительные недостатки, обнаруженные в «Платинум Арене».

На сайте спортивно-культурно объекта об этих недостатках сообщалось еще в 2023 году, а также обещалось устранить все недостатки к ноябрю 2023 года.

Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» в Красноярске был построен в феврале 2018 года в кротчайшие сроки, чтобы в марте 2019 года стать главной ареной XXIX Всемирной зимней универсиады 2019.