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Концерт Zivert перенесли в Красноярске из‑за недостатков площадки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Zivert

Концерт певицы Zivert в Красноярске должен был состояться на «Платинум Арене» 23 февраля, но из-за недостатков площадки мероприятие перенесли на четыре месяца и в другое место, сообщила артистка в телеграм-канале.

«Мой концерт в Красноярске, который должен был состояться 23 февраля в Платинум Арене, переносится на 15 июня на площадку ДС имени Ярыгина», — говорится в сообщении.

Певица отметила, что причиной переноса стали строительные недостатки, обнаруженные в «Платинум Арене».

На сайте спортивно-культурно объекта об этих недостатках сообщалось еще в 2023 году, а также обещалось устранить все недостатки к ноябрю 2023 года.

Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» в Красноярске был построен в феврале 2018 года в кротчайшие сроки, чтобы в марте 2019 года стать главной ареной XXIX Всемирной зимней универсиады 2019.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.