Путин посочувствовал автопрому Германии

Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность, констатировал президент России Владимир Путин и добавил, что им надо помочь.

«Они (Германия) сейчас уничтожают свой автопром», — цитирует ТАСС Путина. Спад, по его мнению, связан не только с тем, что от немецких машин отказались россияне.

Речь об автопроме Германии зашла после того, как Путину на выставке-форуме «россия» на ВДНХ рассказали о роли первого вкладчика Сбербанка Николая Кристофари в «создание» немецких машин.

Русский аристократ Кристофари путешествовал по Европе, и у него сломались часы. Он нашел мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу

Юным мастером был Карл Бенц — изобретатель первого в мире автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Созданная им фирма сейчас известна как Mercedes-Benz.

«Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», — отметил экскурсовод.

«Мы — спонсоры!» — согласился с ним Путин. И с улыбкой добавил, что сейчас им надо «как-то помочь».