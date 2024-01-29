Сериал «Золотое дно» стартует на НТВ

Наследники будут бороться за миллионы в сериале «Золотое дно». Премьера состоится на канале НТВ в понедельник, 29 января.

По сюжету, после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного.

Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына.

Помимо передела активов, Градовы — жены, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть все — деньги, власть, связи, статус, но этого мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

Главные роли в сериале сыграли Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ростислав Бершауэр, Наталия Вдовина, Павел Попов.

Телепремьера сериала «Золотое дно» состоится 29 января в 22.15 на канале НТВ.