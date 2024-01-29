НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Золотое дно» стартует на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
248 0
Фото: © кадр из сериала «Золотое дно»

Наследники будут бороться за миллионы в сериале «Золотое дно». Премьера состоится на канале НТВ в понедельник, 29 января.

По сюжету, после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного.

Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына.

Помимо передела активов, Градовы — жены, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть все — деньги, власть, связи, статус, но этого мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

Главные роли в сериале сыграли Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ростислав Бершауэр, Наталия Вдовина, Павел Попов.

Телепремьера сериала «Золотое дно» состоится 29 января в 22.15 на канале НТВ.

Еще по теме
Фильм «Мастер и Маргарита» уверенно возглавил прокат
«Холоп-2» обогнал «Аватар» в российском прокате
Новые «Мастер и Маргарита»: стоит ли смотреть
Украина возмутилась съемкам Биковича в сериале HBO «Белый лотос»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индекс криминогенности: самые опасные мигранты
Опубликовано видео обрушения жилого дома в Ростове‑на‑Дону
Зеленский высказался по поводу катастрофы Ил-76
Российские снайперы устроили отстрел солдат ВСУ
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин зарегистрирован кандидатом на выборах президента
ЕС пригрозил обвалить экономику Венгрии за отказ от помощи Киеву
Доходы Зеленского за год сократились в три раза
Новостройки в России в 2023 году подорожали на 18,2%
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Самое обсуждаемое
59
Картаполов раскрыл подробности гибели Ил‑76 под Белгородом
54
США перехотели украинского наступления
35
Убийство в небе: кто сбил самолет с украинскими военнопленными
33
Зеленский высказался по поводу катастрофы Ил-76
32
Прилет Путина в Калининград вызвал панику в Евросоюзе