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Исторический детектив «Большой дом» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Сериал «Большой дом» режиссера Егора Кончаловского снят в жанре исторического детектива, премьера проекта состоится в понедельник, 22 января, на Первом канале.

Действие сериала развернется в двух временах в период оттепели в 1965 году и в тяжелейший период блокады Ленинграда в 1942.

В основу сюжета легли реальные уголовные дела, десятки лет они хранились под грифом «Совершенно секретно». Их расследовали сотрудники Ленинградского управления КГБ в 1940-60-е годы.

Авторам сценария Филиппу Фисенко и Миру Станковичу были предоставлены архивные документы, многие из фактов, показанных в фильме, будут озвучены впервые.

Сюжет

В центре сюжета интеллектуальная схватка главного героя «Большого дома» – подполковника КГБ Михаила Александровича Широкова (Борис Хвошнянский и Илья Коробко) и диверсанта, работавшего во время войны на немецкую разведку, Александра Строганова по кличке Граф (Артур Ваха и Никита Волков).

«Уголовные дела обычно в архивах описаны скупо. Мы снимаем картину по мотивам нескольких реальных уголовных дел, подчиняя некоторые их обстоятельства жанру фильма», — сказал о сериале Кончаловкий.

По словам режиссера, «Большой дом» — политический и исторический детектив. Это требует появления в сюжете загадок, тайн. Создатели проекта покажут работу КГБ и НКВД во время Великой Отечественной войны. Герои фильма — люди, сочетающие в себе как положительные, так и отрицательные черты.

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Топ комментариев

Andrei Bezd

А ты что тут "глашатай Залужного или Зеленского".Сиди в своем Барнауле и молчи.Возомнил о себе не бог...

mosquito__2010

Я думаю что хохлы и так уже начали догадываться что их сначала обманули а потом кинули, что им конкретные...

GammiPluh

хахахахахаха) гуглится за пол секунды

pepelmetal

Конечно враньё, максимка же не видел