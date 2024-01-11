Путин прокатился на «Хищнике»

Президент России Владимир Путин передвигался по Чукотке на снегоболотоходе «Хищник», причем по зимнику, который официально откроют только в феврале.

Видео с поездкой Путина на «Хищнике» опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что водители передвигаются по дороге из аэропорта в Анадырь «на свой страх и риск», так как толщина льда не может гарантировать проезд любого транспорта. Однако перед приездом Владимира Путина все было предварительно проверено.

По словам Дмитрия Пескова, «Хищника» еще нужно «доводить до ума», так как «руль работает плохо, коробка плохо». Он отметил хорошую работу двигателя вездехода, но тот оказался импортным, а водитель машины «напильником ее совершенствовал, сам докручивал и так далее»

Снегоболотоход «Хищник» отличают большие колеса со сверхнизким давлением, что позволяет ему передвигаться там, где нет автомобильных дорог. Его производят в Тюменской области.