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Российский паспорт опустился в «рейтинге силы»

Источник:
Henley & Partners
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Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала свежую версию своего Индекса паспортов. Российский паспорт по итогам 2023 года занял 51-ю строчку, опустившись на две позиции.

Индекс паспортов ранжирует страны по количеству безвизовых направлений, доступных гражданам для посещения, опираясь на данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

Обладателям российского паспорта в настоящий момент доступны 119 направлений для путешествий без необходимости оформлять визу. В прошлом году российские граждане могли ездить без предварительного получения визы в 115 стран.

Обладателями самых сильных паспортов стали Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания — жители этих стран имеют безвизовый доступ в 194 страны из 227 проанализированных.

На втором месте — Финляндия, Южная Корея и Швеция с 193 безвизовыми направлениями. В тройку лидеров стран с самыми сильными паспортами также вошли Австрия, Дания, Ирландия, Нидерланды.

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Жизнь #Туризм #Мир
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