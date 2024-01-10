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Преступные картели развязали войну на улицах Эквадора

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» после серии вооруженных нападений на полицию и захвата заложников в здании телекомпании TC Televisin в Гуаякиле.

После побега из тюрьмы лидера преступного картеля «Лос Чонерос» Адольфо Масияса Вильямара (Фито) по Эквадору прокатилась серия тюремных бунтов. Они перекинулись на улицы и переросли в прямое вооруженное противостояние с полицейскими силами.

Глава государства своим решением объявил 22 транснациональные организованные преступные группировки террористическими организациями. Вооруженным силам Эквадора поручено нейтрализовать членов этих картелей, приводит РБК заявление Набоа.

Полиция сообщает об атаках на сотрудников ведомства и патрульные машины, в том числе с применением взрывчатки.

Группа боевиков ворвалась в здание телекомпании TC Televisin в Гуаякиле и взяла в заложники телеведущих прямо во время эфира. Спецназу удалось нейтрализовать злоумышленников.

«Лос Чонерос» — эквадорская преступная организация, происходящая из кантона Чоне. Контролирует большую часть побережья страны. Известна вымогательствами, убийствами, торговлей наркотиками. Тесно связана с колумбийскими наркокартелями.

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