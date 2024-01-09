Российский поэт Лев Рубинштейн попал под машину на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы, сообщает Московский департамент транспорта. После аварии его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой.

«8 января на улице Образцова, в районе дома 9 водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего Льва Рубинштейна», — говорится в сообщении ведомства в официальном телеграм-канале.

Отмечается, что за собственник автомобиля за последний год числится 19 нарушений правил дорожного движения. В обстоятельствах ДТП в настоящее время разбираются правоохранительные органы.

Известно, что Рубинштейн находится в тяжелом состоянии, ему сделали операцию. Лев Рубинштейн — один из основателей московского концептуализма. В частности, он придумал такой жанр, как стихи на карточках.