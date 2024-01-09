НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел новый трейлер фильма «Пчеловод» со Стэйтемом

Источник:
Sibnet.ru
281 0

Трейлер фильма «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом в главнйо роли появился в Сети. Мировая премьера картины запланирована на 11 января.

Фильм рассказывает о бывшем оперативнике специального подразделения, участников которого прозвали «пчеловодами».

В отставке он занялся настоящим пчеловодством и познакомился с пожилой женщиной, которая заменила ему семью. Когда ее доводят до самоубийства интернет-мошенники, Пчеловод выходит на тропу мести и раскрывает заговор национального масштаба.

Режиссером картины выступил Дэвид Эйр («Ярость», «Патруль»). Кроме Стэйтема в фильме снялись Эмми Рэвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс, Михаэль Эпп.

Еще по теме
«Холоп 2» стал лидером новогоднего проката
Самые ожидаемые русские сериалы 2024 года
«Оппенгеймер» стал триумфатором «Золотого глобуса»
Психолог объяснила любовь к пересмотру советских фильмов
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Власти США начали готовиться к большой войне на Ближнем Востоке
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США
Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Обсуждение (0)
О самом главном
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы
Магический лунный календарь на каждый день
Все статьи
Топ комментариев

Uynachalnica

Не слишком ли часто нештатные сходы стали случаться?

GammiPluh

Еще год продержатся, но не больше... украинцы не смогут жить при таком агрессивном режиме у власти......

Asd10

Фейкомету фейкометово. А ты как хотел?

pepelmetal

Ага, лучше верить асашайским пробиркам