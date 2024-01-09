Вышел новый трейлер фильма «Пчеловод» со Стэйтемом

Трейлер фильма «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом в главнйо роли появился в Сети. Мировая премьера картины запланирована на 11 января.

Фильм рассказывает о бывшем оперативнике специального подразделения, участников которого прозвали «пчеловодами».

В отставке он занялся настоящим пчеловодством и познакомился с пожилой женщиной, которая заменила ему семью. Когда ее доводят до самоубийства интернет-мошенники, Пчеловод выходит на тропу мести и раскрывает заговор национального масштаба.

Режиссером картины выступил Дэвид Эйр («Ярость», «Патруль»). Кроме Стэйтема в фильме снялись Эмми Рэвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс, Михаэль Эпп.