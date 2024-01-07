Психолог объяснила любовь к пересмотру советских фильмов

Одни и те же советские фильмы показывают в новогодние праздники, но их продолжают смотреть — психолог объяснила почему.

«Старые фильмы являются неким ключиком к нашим воспоминаниям о том времени, когда мы смотрели их в первый раз. Пересматривая старые фильмы, мы можем вызвать воспоминания о нашем прошлом, о том, что с нами происходило, с кем мы смотрели фильм, какими были мы сами. В каком-то смысле это построение биографической памяти», — рассказала психолог Надежда Морошкина «Фонтанке.ру».

Пересматривать фильмы с когнитивной точки зрения проще, чем усваивать какую-то новую информацию, и это вызывает позитивные эмоции, назвала еще одну причину специалист.

Также зрители смотрят давно известные картины, потому что им нравится сюжет и актеры. Люди пересматривают фильмы, когда их тревожит будущее, а это способ вернуться в безопасную и стабильную ситуацию хотя бы на некоторое время.