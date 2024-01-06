Главные российские новинки автопрома в 2024 году

Российский автопром построил немало планов на 2024 год — к выпуску готовятся седан для чиновников, несколько кроссоверов, возрожденная «Волга». Но судя по представленным проектам производители делают ставку на электромобили.

По расчетам агентства «Автостат», рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 году может составить от 1 до 1,4 миллиона машин. Причем до 60%, а по некоторым прогнозам даже до 80%, его могут занять китайские автопроизводители. Российским автопроизводителям придется потрудиться, чтобы отвоевать свою долю.

Lada: Aura и электрический Largus

АвтоВАЗ собирается выпустить 12 моделей до 2030 года. В 2024 году на конвейер поставят три, среди которых возвращенный Largus.

Седан бизнес-класса Lada Aura — удлиненная на 25 сантиметров версия Lada Vesta NG, которая станет главной машиной чиновников. Производство собираются запустить в августе-сентябре. Первый заказ сделал Минфин.

Фото: © АвтоВАЗ

Габариты Aura: длина — 4690 миллиметров, ширина — 1764 миллиметра, высота — 1496 миллиметров. Дорожный просвет — 178 миллиметров.

Седан получит 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 лошадиные силы и автоматическую коробку передач. Максимальная скорость ограничена 185 километров в час. Разгон до 100 километров в час — 11 секунд. Расход топлива составит 7,5 литра на 100 километров.

Lada e-Largus — электрическая версия Largus, который выпускается на АвтоВАЗе с 2012 года. Конвейер на Ижевском заводе заработает в полную силу во втором квартале 2024 года.

Семейство электромобилей e-Largus будет включать пассажирский универсал и коммерческий фургон. Электромобили оснастят синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с номинальной мощностью 50 кВт, способным при пиковых нагрузках кратковременно достигать мощности в 120 кВт. Машины оборудуют двумя тяговыми литий-ионными батареями.

Фото: © АвтоВАЗ

Разгон до 100 километров в час займет у e-Largus менее 10 секунд. Максимальная скорость — 145 километров в час. Запас хода у электрокара составит около 400 километров при одном водителе и 100 килограммов полезной нагрузки.

«Москвич»: больше кроссоверов

Московский автозавод обещал две модели — «Москвич 5» и «Москвич 8». Предприятие сотрудничает с китайским концерном JAC, выпуская их модели под своим именем.

Кроссовер «Москвич-5» будет копией китайского JAC Sehol X6. Габариты автомобиля: длина — 4505 миллиметров, ширина – 1850 миллиметров, высота — 1698 миллиметров. По размерам он близок к Toyota RAV4.

«Москвич-5» получит внешность и все остальное от JAC Sehol X6 Фото: © JAC

Машину предложат только с 1,5-литровыми турбомоторами и передним приводом. Возможны два варианта коробок передач: вариатор и шестиступенчатый преселективный «робот». Базовая версия — 149 лошадиных сил, топ-версия с прямым впрыском — 184 лошадиные силы.

Старт производства намечен на первую половину года.

«Москвич 8» — еще один кроссовер. Это будет машина D-класса, к которым относят Kia Sorento, Skoda Kodiaq, Geely Tugella и Hyundai Santa Fe.

В основе «Москвича 8» лежит JAC X7. Габариты авто: длина — 4776 миллиметров, колесная база — 2750 миллиметров. Мотор — турбированный, объемом 1,5 литра, мощностью 174 лошадиных сил. Коробка передач — робот с двумя сцеплениями. Тоже только передний привод.

Его запуск состоится ближе к концу года. Всего за 2024 год Московский автомобильный завод обещает выпустить 44 тысячи машин.

«Атом»: распашные двери

«Атом» — электромобиль от компании «Кама», связанной с КамАЗом. Это небольшой пятиместный хэтчбек, над внешностью которого работали российские и итальянские дизайнеры. Отличительная особенность — распашные двери.

Габариты электрокара: длина — 3995 миллиметров, ширина — 1780 миллиметров, высота — 1615 миллиметров. Клиренс электромобиля — 170 миллиметров.

Мощность двигателя заявлена в 205 лошадиных сил. Привод — задний, запас хода — 500 километров, разгон до 100 километров в час — за восемь секунд.

Фото: © «Кама»

Батарея емкостью 77 кВт*ч выдержит 1 тысячу циклов зарядки. «Атом» получит два порта — Type 2 и GB/T. Быстрая зарядка до 100 километров займет восемь минут.

Создатели сообщали, что стоимость электромобиля будет в массовом сегменте. На «Атом» уже оформлено 36 тысяч предзаказов, стоимость бронирования составляла 7 тысяч рублей.

Amber: ожидание дизайна

Электромобиль Amber («Янтарь») — проект калининградского завода «Автотор» и Московского политеха. Основные компоненты— двигатель, инвертор, управляющие платы, аккумуляторы — разработаны и изготовлены в России.

Электрокар относится к классу L7 — тяжелые квадрициклы/вуатюретки. У него будет каркасно-панельная конструкция с несущей структурой и труб и композитными кузовными панелями. Мобиль сможет развивать скорость до 105 километров в час.

Мул электромобиля Amber Фото: © МАМИ

Шуму наделал внешний вид Amber — он сразу вызвал поток шуток и мемов в социальных сетях. Но запоминающейся внешности не будет. Создатели объяснили, что это — только мул, техническая платформа. Дизайн будет другим.

Электромобиль обещают «доступным по цене», так как батарею можно будет арендовать, а не покупать, а для изготовления кузова не потребуются дорогостоящие технологии. В этом году в планах передать первые пять предсерийных автомобилей на сертификацию (тогда и станет понятен их внешний вид), а серийное производство хотят запустить в 2025 году.

«Волга»: возрождение легенды

Возрождение еще одной советской автомобильной легенды намечено на 2024 год. Подробностей о проекте «Волга» очень мало: машины будут выпускать на Горьковском автозаводе совместно с зарубежным (вероятно, китайским) партнером.

Автомобили получат «абсолютно современный облик», рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС. Логотип останется прежним — с оленем.

«Что касается решетки радиатора, наверное, какая-то реплика с точки зрения напоминания о предыдущих легковых автомобилях может быть. Так же, как и по Aurus. Aurus тоже имеет визуальные корни от ЗИСа», — поделился Мантуров.

Выпуск новой «Волги» должен начаться в середине 2024 года.