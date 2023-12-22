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Вышел трейлер нового фильма «Летучий корабль»

Источник:
Sibnet.ru
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Новая версия сказки «Летучий корабль» появится в прокате в марте 2024 года, в Сети появился первый трейлер картины.

По сюжету, Царь собирается выдать свою дочь Забаву за богатого Поля. Но только царевна хочет выйти замуж по любви. Она знакомится с простым матросом Иваном, который влюблен в Забаву и мечтает построить Летучий корабль, чтобы увести царевну из отцовского заточения.

Главные роли в новом фильме сыграли Ксения Трейстер (Забава), Александр Метелкин (Иван), Леонид Ярмольник (царь), Андрей Бурковский (Поль). Также в фильме сыграла певица Полина Гагарина в роли Леди Джейн (Жар-Птица).

Фильм «Летучий корабль» выйдет в прокат 7 марта 2024 года.

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