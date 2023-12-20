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Депутаты на иномарках останутся без бензина

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума с 1 января не будет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они не пересядут на отечественные автомобили или иномарки, рекомендованные Минпромторгом, сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«С 1 января Госдума не будет принимать документы, необходимые для возмещения расходов на автотранспортные услуги на автомобили других марок. Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно», — цитируют «Известия» Лантратову.

Если депутаты не согласятся использовать предложенные автомобили, то будут оплачивать топливо самостоятельно.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

Минпромторг подготовил список, которые могут использовать госслужащие в служебных целях. В него вошли Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и Haval.

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Политика #Россия
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