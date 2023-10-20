Составлен список автомобилей для чиновников

Минпромторг рекомендовал для госзакупок автомобили Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval, сообщила пресс-служба ведомства.

В перечень вошли следующие модели:

у Lada — Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend,

у УАЗа — «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР,

у Aurus — Senat, Komendant,

у «Москвича» — 3, 3е, 6,

у Evolute — I-Pro, I-Joy, I-Sky,

у Haval — Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

Это машины с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов.

Перечень планируют обновлять по мере выхода на рынок новых моделей российского производства.