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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Составлен список автомобилей для чиновников

Источник:
Sibnet.ru
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Минпромторг рекомендовал для госзакупок автомобили Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval, сообщила пресс-служба ведомства.

В перечень вошли следующие модели:

  • у Lada — Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend,
  • у УАЗа — «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР,
  • у Aurus — Senat, Komendant,
  • у «Москвича» — 3, 3е, 6,
  • у Evolute — I-Pro, I-Joy, I-Sky,
  • у Haval — Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

Это машины с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов.

Перечень планируют обновлять по мере выхода на рынок новых моделей российского производства.

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Авто #Авторынок #Автопром
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