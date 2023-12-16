Омский губернатор передал военным комплекс РЭБ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал российским военным в зоне СВО комплекс по борьбе с беспилотниками.

«По моему поручению передали современный переносной РЭБ сослуживцам Андрея Игоревича Никишина, который на прямой линии президента России Владимира Владимировича Путина озвучил вопрос об обеспечении комплексом радиоэлектронной борьбы», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Во время прямой линии Владимира Путина ведущая прочитала обращение от военнослужащего Андрея Никишина. Он спросил об обеспечении российских военных, комплексами радиоэлектронной борьбы, использующихся против дронов.

Президент попросил предоставить ему расширенную информацию, чтобы все проверить, признав, что в связи со многими моментами в зоне боевых действий могут быть сбои с поставками требующегося оборудования.