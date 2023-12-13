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Власти красноярского поселка украли ель у жительницы

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница поселка Горячегорск в Красноярском крае пожаловалась, что местные власти срубили огромную елку, которая была посажена еще ее бабушкой, сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев.

По словам обратившейся к депутату женщины, специальная бригада разобрала часть забора и срубила дерево, несмотря на протесты жителей. Елку собираются установить на городской площади в Шарыпове.

«Елка была нашим родовым деревом, которую еще садила наша ныне покойная бабушка, ребенок Великой Отечественной войны. Этим поступком они нанесли нам моральный вред, так как это было не просто дерево, а память о нашей бабушке», — написала жительница.

Спиленная ель у жительницы поселка Горячегорск Красноярского края
Фото: © телеграм-канал «ЗАЙЦЕВ»

Глава Горячегорска объяснил депутату, что «дерево было сильно высоким и представляло опасность, а соседи жаловались, что при ветре елка сильно скрипит». Зайцев счел эти аргументы «так себе».

Полиция начал проверку произошедшего.

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ЧП #Происшествия #Красноярск #Местная власть
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corrector

Финансировать поставки оружия из фонда мира могут только "люди" , которые давали премию мира Обаме..

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

Uynachalnica

Естественно, ну не с бухты барахты и сроки увеличились, и перевыборы обнулились - чистая необходимость!...

Asd10

Главный ресурс в наше время это мозги. А на Украине их нет. Это очевидный факт.