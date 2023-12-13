Власти красноярского поселка украли ель у жительницы

Жительница поселка Горячегорск в Красноярском крае пожаловалась, что местные власти срубили огромную елку, которая была посажена еще ее бабушкой, сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев.

По словам обратившейся к депутату женщины, специальная бригада разобрала часть забора и срубила дерево, несмотря на протесты жителей. Елку собираются установить на городской площади в Шарыпове.

«Елка была нашим родовым деревом, которую еще садила наша ныне покойная бабушка, ребенок Великой Отечественной войны. Этим поступком они нанесли нам моральный вред, так как это было не просто дерево, а память о нашей бабушке», — написала жительница.

Глава Горячегорска объяснил депутату, что «дерево было сильно высоким и представляло опасность, а соседи жаловались, что при ветре елка сильно скрипит». Зайцев счел эти аргументы «так себе».

Полиция начал проверку произошедшего.