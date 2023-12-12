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Глава Тувы запретил новогодние корпоративы

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Тувы Владислав Ховалыг подписал распоряжение о запрете новогодних корпоративов «в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений», сообщила пресс-служба правительства республики.

«Масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

В 2022 году власти также публично отказывались от корпоративов. Освободившиеся средства будут направлены на помощь военнослужащим республики.

Воздержаться от проведения новогодних мероприятий также рекомендовано руководителям иных государственных, муниципальных, частных организаций.

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Политика #Местная власть #Тува
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GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

mosquito__2010

У Украины один сценарий развития - вилы.

sib_man9

самое грустное что они не нужны некому, кроме России, ну это как, хочется что-бы соседи были хорошие...

Killer X

Пора уже бабу выбрать. Негр был, престарелый аутист был. Надо бабу ящитаю. Ну или мужика считающего себя...