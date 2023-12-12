Глава Тувы запретил новогодние корпоративы

Глава Тувы Владислав Ховалыг подписал распоряжение о запрете новогодних корпоративов «в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений», сообщила пресс-служба правительства республики.

«Масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

В 2022 году власти также публично отказывались от корпоративов. Освободившиеся средства будут направлены на помощь военнослужащим республики.

Воздержаться от проведения новогодних мероприятий также рекомендовано руководителям иных государственных, муниципальных, частных организаций.