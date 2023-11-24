Рекордное число аргали насчитали в Сибири

Экологи Республики Алтай насчитали 2644 краснокнижных аргали
на хребте Сайлюгем, это больше, чем в предыдущие годы. Инспекторы Тувы, где
также встречается это животное, насчитали 233 горных барана.
На Алтае зафиксировали на 164 барана больше, чем годом
ранее. Для сравнения в 2014 году, в начале работы Сайлюгемского нацпарка,
ученые насчитали на хребте всего 525 горных баранов.
«В этом году мы зафиксировал еще один рекорд: самое крупное
за всю историю наблюдений с 2013 года стадо самцов и самок в 359 голов. Непогода
согнала зверей ниже по склону, все они держались вдоль реки. Также мы
фиксировали большие стада по 100 горных баранов», – рассказал заместитель директора
Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев.
Также сотрудники парка отметили необычное поведение самца
аргали, который прибился к стаду самок другого вида копытных – сибирского
горного козла, и ходил вместе с ними. Эти виды копытных не скрещиваются, и
поведение зверя – загадка.
Результаты подсчетов в Туве также обнадежили специалисты,
здесь животных меньше, потому что это лишь край ареала обитания аргали,
основная популяцию живет на Алтае. Тем не менее, полученные данные говорят о
том, что вид в Туве стабилен, делают вывод эксперты.