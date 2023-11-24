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Рекордное число аргали насчитали в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сайлюгемский нацпарк

Экологи Республики Алтай насчитали 2644 краснокнижных аргали на хребте Сайлюгем, это больше, чем в предыдущие годы. Инспекторы Тувы, где также встречается это животное, насчитали 233 горных барана.

На Алтае зафиксировали на 164 барана больше, чем годом ранее. Для сравнения в 2014 году, в начале работы Сайлюгемского нацпарка, ученые насчитали на хребте всего 525 горных баранов.

«В этом году мы зафиксировал еще один рекорд: самое крупное за всю историю наблюдений с 2013 года стадо самцов и самок в 359 голов. Непогода согнала зверей ниже по склону, все они держались вдоль реки. Также мы фиксировали большие стада по 100 горных баранов», – рассказал заместитель директора Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев.

Также сотрудники парка отметили необычное поведение самца аргали, который прибился к стаду самок другого вида копытных – сибирского горного козла, и ходил вместе с ними. Эти виды копытных не скрещиваются, и поведение зверя – загадка.

Результаты подсчетов в Туве также обнадежили специалисты, здесь животных меньше, потому что это лишь край ареала обитания аргали, основная популяцию живет на Алтае. Тем не менее, полученные данные говорят о том, что вид в Туве стабилен, делают вывод эксперты.

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Жизнь #Звери #Республика Алтай #Тува
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