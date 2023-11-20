«Яндекс» запустил бронирование отеля с отложенным платежом

Сервис «Яндекс Путешествия» запустил возможность отложенного платежа за отели. Теперь пользователи могут заранее забронировать номер в отеле за ту стоимость, которая действует на момент бронирования, а полностью оплатить его ближе к дате заезда.

Для бронирования достаточно внести минимальную сумму от 1 рубля, а остаток суммы погасить перед началом поездки, сообщает пресс-служба сервиса. Отмечается, что отложенный платеж поможет запланировать поездку на длительное время вперед — вплоть до года.

Опция будет пользоваться повышенным спросом при бронировании отелей на популярных направлениях, а также востребована семьями с детьми, чтобы заранее можно было выбрать удобный вариант размещения, предполагает «Яндекс».

Чтобы не пропустить оплату бронирования, достаточно подключить автоматическое списание. Если пользователь забудет внести остаток, списание необходимой суммы произойдёт автоматически с указанной карты.

Перед этим придут уведомления в приложении и сообщение на номер телефона с предупреждением о будущей операции. Забронировать отели можно на сайте и в мобильном приложении.