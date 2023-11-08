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Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали

Источник:
Sibnet.ru
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Владислав Канюс, осужденный на 17 лет лишения свободы за убийство с особой жестокостью студентки Веры Пехтелевой, помилован, сообщается в официальном ответе прокуратуры Ростовской области отцу девушки.

Мужчину в камуфляже и с оружием, похожего на Канюса, заметили в зоне СВО летом. ФСИН по Новосибирской области, где он должен был отбывать наказание, ответила семье, что осужденный убыл «в распоряжение» управления по Ростовской области еще 28 апреля. В сентябре близкие Пехтелевой увидели в соцсетях фото, где Канюс отдыхает с друзьями на шашлыках.

«Канюс В.Р. в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Ростовской области наказание в виде лишения свободы не отбывал, оснований для информирования вас администрацией учреждения о его прибытии, перемещении и дате освобождения не имелось. Указом президента Российской Федерации от 27.04.2023 Канюс В.Р. помилован с освобождением 28.04.2023 от дальнейшего наказания и снятием судимости», — говорится в ответе прокуратуры Ростовской области, который опубликовала правозащитница Алена Попова (внесена в реестр иноагентов).

Резонансное убийство 23-летней Веры Пехтелевой произошло в январе 2020 года в Кемерове. Она приехала к бывшему молодому человеку Канюсу за вещами. Тот не выпустил ее, начал избивать и душить. На теле девушки насчитали 111 травм и телесных повреждений. В июле 2022 года Канюса осудили на 17 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью.

В июле 2023 года пятеро полицейских были признаны виновными в халатности, они получили небольшие условные сроки.

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