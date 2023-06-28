НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО

Источник:
Sibnet.ru
336 0

Мужчина, похожий на осужденного на 17 лет за убийство с особой жестокостью студентки Веры Пехтелевой, замечен в зоне СВО, сообщила мама девушки.

Телеграм-канал Baza опубликовал фотографии мужчины в камуфляже и с оружием, похожего на Канюса, которые тот отправил приятелю. Снимки вскоре попали к подруге убитой девушки, а она сообщила матери.

Семья Пехтелевой обратилась с запросом во ФСИН по Новосибирской области, где Канюс должен отбывать наказание. В ответ им сообщили, что мужчина еще 28 апреля убыл «в распоряжение» управления по Ростовской области. Где он находится сейчас, точно неизвестно.

«Кто-нибудь может мне объяснить, как мне с этим жить? Это чудовище, будучи освобожденным от уголовки, сбежав с фронта или перейдя на другую сторону может в любой момент убить из мести каждого из нас, потерпевших», — передает правозащитница Алена Попова (внесена в реестр иноагентов) слова матери Пехтелевой.

Резонансное убийство Веры Пехтелевой произошло в январе 2020 года. Она приехала к бывшему молодому человеку Владиславу Канюсу за вещами. Тот не выпустил ее, начал избивать и душить. На теле девушки насчитали 111 травм и телесных повреждений. В июле 2022 года Канюса осудили на 17 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью, он был оправдан по обвинению в изнасиловании.

Еще по теме
Оглашен приговор экс-главе МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»
Уголовное дело по мятежу Пригожина прекратили
Источник сообщил о продолжении расследования дела Пригожина
Суровикин призвал Пригожина остановиться. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Армия #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Лукашенко спас Пригожина от преследования в России
38
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
36
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
30
Путин в ближайшее время обратится к нации