Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО

Мужчина, похожий на осужденного на 17 лет за убийство с особой жестокостью студентки Веры Пехтелевой, замечен в зоне СВО, сообщила мама девушки.

Телеграм-канал Baza опубликовал фотографии мужчины в камуфляже и с оружием, похожего на Канюса, которые тот отправил приятелю. Снимки вскоре попали к подруге убитой девушки, а она сообщила матери.

Семья Пехтелевой обратилась с запросом во ФСИН по Новосибирской области, где Канюс должен отбывать наказание. В ответ им сообщили, что мужчина еще 28 апреля убыл «в распоряжение» управления по Ростовской области. Где он находится сейчас, точно неизвестно.

«Кто-нибудь может мне объяснить, как мне с этим жить? Это чудовище, будучи освобожденным от уголовки, сбежав с фронта или перейдя на другую сторону может в любой момент убить из мести каждого из нас, потерпевших», — передает правозащитница Алена Попова (внесена в реестр иноагентов) слова матери Пехтелевой.

Резонансное убийство Веры Пехтелевой произошло в январе 2020 года. Она приехала к бывшему молодому человеку Владиславу Канюсу за вещами. Тот не выпустил ее, начал избивать и душить. На теле девушки насчитали 111 травм и телесных повреждений. В июле 2022 года Канюса осудили на 17 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью, он был оправдан по обвинению в изнасиловании.