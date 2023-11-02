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Вышел документальный фильм про волейбольного тренера Карполя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Двухсерийный документальный фильм «Карполь. 85» рассказывает о самом титулованном волейбольном тренера Николае Карполе, проект вышел на медиаплатформе «Смотрим».

Николай Карполь — самый титулованный волейбольный тренер в мире. Сборная страны под его руководством дважды побеждала на Олимпийских играх и многократно завоевывала первое место на чемпионатах Европы и мира.

Команда «Уралочка» Карполя 25 раз становилась чемпионом России. Именно фигура Карполя стала источником вдохновения для создателей сериала о жизни женской волейбольной команды «Чайки».

В фильме приняли участие игроки команд «Уралочка-НТМК» и «Уралочка-2» и тренерский штаб во главе с новым тренером Александром Перепелкиным. Также в кадре – олимпийские чемпионы сборной России, которые под руководством Николая Карполя представляли страну на международных соревнованиях: Елизавета Брахт-Тищенко, Татьяна Грачева, Анастасия Беликова (Кодирова).

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Топ комментариев

Asd10

Токаев двухвостый налим. Легко сдаст Россию, если ему позволить, конечно...

MuCbE

Причем тут христиане? Мусульманско-иудейская.

cre

Белоруссия потребовала от не от России, а от компании "Росатом".Это самая обычная практика за срыв сроков.

corrector

Ну слава богу, а то я уже думал европейцы умнеть начали, не не, процесс продолжается, успехов...