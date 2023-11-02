Вышел документальный фильм про волейбольного тренера Карполя

Двухсерийный документальный фильм «Карполь. 85» рассказывает о самом титулованном волейбольном тренера Николае Карполе, проект вышел на медиаплатформе «Смотрим».

Николай Карполь — самый титулованный волейбольный тренер в мире. Сборная страны под его руководством дважды побеждала на Олимпийских играх и многократно завоевывала первое место на чемпионатах Европы и мира.

Команда «Уралочка» Карполя 25 раз становилась чемпионом России. Именно фигура Карполя стала источником вдохновения для создателей сериала о жизни женской волейбольной команды «Чайки».

В фильме приняли участие игроки команд «Уралочка-НТМК» и «Уралочка-2» и тренерский штаб во главе с новым тренером Александром Перепелкиным. Также в кадре – олимпийские чемпионы сборной России, которые под руководством Николая Карполя представляли страну на международных соревнованиях: Елизавета Брахт-Тищенко, Татьяна Грачева, Анастасия Беликова (Кодирова).