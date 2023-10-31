Появился фрагмент 44 серии сериала «Зимородок»

Турецкий телеканал Star TV опубликовал фрагмент 44 серии сериала «Зимородок», который показал развитие сюжета после шокирующих 42 и 43 серии хита.

Вышедшие на прошлой неделе подряд 42 и 43 серия шокировали поклонников сериала. В них в сюжет вернулась любовница главного героя Ферита — Пелин. Она преподнесла новость — беременность.

В этот же момент открылось, что жене Ферита — Сейран тайно подсыпали противозачаточные таблетки. Также наметилась новая любовная линия между сестрой Сейран — Суной и недавно приехавшим Кайей.

Зрители негодовали из-за поступков Ферита, и ожидали, как дальше сценаристы повернут сюжет. В первом фрагменте 44 серии сериала «Зимородок» видно, что Сейран по-прежнему страдает из-за прошлого мужа, но еще не знает о беременности ненавистной Пелин.

Жестокий отец застает Суну за поцелуем с Кайей, и тот говорит, что хочет жениться на ней, но это может оказаться частью его плана мести. 44 серия сериала «Зимородок» выйдет в пятницу, 3 ноября.